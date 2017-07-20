Его увезли в больницу с травмой головы.

Утром 20 июля 2017 года в Екатеринбурге в районе перекрестка улиц 8 марта и Большакова автомобилист наехал на 25-летнего велосипедиста.

"Лежит неподвижно на тротуаре, из головы течет кровь", - пишут в соцсетях.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, молодого человека увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и подозрением на перелом голени.

По данному факту проводится проверка.