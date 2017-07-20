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В мусорном баке в Челябинске обнаружили новорожденногоСегодня в 11:53

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Ребенок выжил.

Рано утром 20 июля в Челябинске в мусорном баке обнаружили новорожденную девочку. Об этом "Уралинформбюро"сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Инцидент произошел у дома № 59 по шоссе Металлургов. Ребенка нашел местный житель, который вызвал скорую. Сейчас девочка находится под присмотром врачей, ее жизнь и здоровье вне опасности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Стоит отметить, что накануне Госдума отклонила законопроект, запрещающий беби-боксы в России.

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