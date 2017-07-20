Еще 4 человека пострадали.

Поздним вечером 19 июля 2017 года на трассе Петухово - Воробьи вылетел в кювет и перевернулся Chevrolet Lacetti, в котором находилось 6 человек. 49-летний водитель иномарки был пьян.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, из машины выпали два пассажира - 74-летняя женщина и 38-летний мужчина. Пенсионерка скончалась на месте, а ее попутчика госпитализировали, он впал в кому. Различные травмы получили еще трое пассажиров. Водитель иномарки не пострадал.