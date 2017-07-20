В Салехарде под колесами мотоцикла погиб популярный артистСегодня в 12:24
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Солист ансамбля Сыра-Сэв.
ДТП с погибшим произошло в Салехарде 19 июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Водитель мотоцикла "Honda" сбил насмерть пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Байкер госпитализирован с различными травмами.
Погибшим оказался 35-летний солист ансамбля Сыра-Сэв. "21 год своей жизни он посвятил "Сыра-сэву", ковал ей славу как в России, так и за рубежом, был блестящим солистом, талантливым и мудрым артистом...", - гласит запись на странице ансамбля в социальной сети. Друзья и близкие артиста оставляют слова соболезнования.
По данным Госавтоинспекции, байкер пытался избежать столкновения. На дороге остались следы торможения. По факту ДТП проводится проверка.
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