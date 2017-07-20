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В Трехгорном на детсадовца опрокинулась кастрюля с горячим супомСегодня в 14:28

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С ожогами его увезли в Челябинск.

В одном из детсадов ЗАТО Трехгорный на 4-летнего мальчика опрокинулась кастрюля с горячим супом - ребенок налетел на повара, когда та несла обед.

Пострадавшего увезли в Челябинский областной ожоговый центр, рассказала "Уралинформбюро" в замначальника МЧС №72 по медицинской части Татьяна Рубайло.

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