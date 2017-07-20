Их увезли в больницу с ожогами.

19 июля 2017 года в Перми на улице Янаульской произошел взрыв в овощной яме гаража. Мужчина и его сыновья 9 и 14 лет получили ожоги. Пострадавших увезли в городскую больницу №21.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Мужчина сушил яму с помощью газовой горелки. Он протянул шланг с горелкой от газового баллона в яму и зажег спичку, после чего прогремел взрыв.