На место выехали следователи.

Вечером 19 июля 2017 года в Екатеринбурге около УрГУПСа на берегу Городского пруда прохожие обнаружили человеческий череп.

Как сообщил "Уралинформбюро" старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга, к месту, где была сделана находка, выехали сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району.

"Они осмотрят место происшествия. Пока говорить о том, что было совершено какое-то преступление, рано", - пояснил Шульга.