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В Нижнем Тагиле во время пожара пострадали отец с сыномСегодня в 16:58

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У них - серьезные ожоги.

20 июля 2017 года в Нижнем Тагиле в пятиэтажке, расположенной по адресу Первомайская, 21, произошел пожар.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило в 12.06. Огонь охватил 4 квадратных метра в квартире на втором этаже пятиэтажки.

Пострадали отец и сын. С серьезными ожогами их увезли в больницу.

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