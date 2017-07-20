У них - серьезные ожоги.

20 июля 2017 года в Нижнем Тагиле в пятиэтажке, расположенной по адресу Первомайская, 21, произошел пожар.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило в 12.06. Огонь охватил 4 квадратных метра в квартире на втором этаже пятиэтажки.

Пострадали отец и сын. С серьезными ожогами их увезли в больницу.