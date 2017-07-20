Кто виноват в ДТП – выясняется.

Вечером 19 июля в столице Прикамья полицейская "Газель" сбила велосипедиста. Сотрудник полиции двигался по улице Уральской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

У велосипедиста не было светоотражающих элементов на одежде и транспорте. В результате ДТП 24-летний молодой человек с различными травмами попал в больницу. Полицейский освидетельствован – он был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. "При установлении вины сотрудника он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнули в главке.