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В Перми велосипедист попал под колеса полицейского автоСегодня в 17:54

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Кто виноват в ДТП – выясняется.

Вечером 19 июля в столице Прикамья полицейская "Газель" сбила велосипедиста. Сотрудник полиции двигался по улице Уральской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

У велосипедиста не было светоотражающих элементов на одежде и транспорте. В результате ДТП 24-летний молодой человек с различными травмами попал в больницу. Полицейский освидетельствован – он был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. "При установлении вины сотрудника он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнули в главке.

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