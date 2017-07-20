За сутки площадь возгорания выросла в 5 раз.

20 июля площадь лесных пожаров на Ямале достигла почти 100 гектаров, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте гражданской защиты населения. Хотя еще накануне горели лишь 18 гектаров. Пожары зафиксированы в Шурышкарском, Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах. Самый крупный охватывает 80 гектаров.

В тушении задействованы 79 пожарных "Ямалспаса". Угрозы населенным пунктам нет. Но на всей территории ЯНАО действует режим повышенной пожарной опасности. В Надымском и Ямальском лесничествах введен режим ограничения пребывания граждан.