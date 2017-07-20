Врезавшись в здание.

В Краснокамске 20 июля молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-21103 превысил скорость, вылетел на обочину и врезался в кирпичное здание. В результате ДТП погиб 23-летний пассажир, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Стоит отметить, у 19-летнего водителя не было прав. Сам он после аварии был госпитализирован.