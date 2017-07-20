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В Прикамье водитель без прав погубил пассажираСегодня в 19:19

  • Текст

Врезавшись в здание.

В Краснокамске 20 июля молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-21103 превысил скорость, вылетел на обочину и врезался в кирпичное здание. В результате ДТП погиб 23-летний пассажир, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Стоит отметить, у 19-летнего водителя не было прав. Сам он после аварии был госпитализирован.

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