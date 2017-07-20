Еще двое в больнице.

Днем 20 июля на 101 километре трассы Челябинск – Троицк – село Половинка в тройном ДТП погиб мужчина. Еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris при выезде с обочины не убедился в безопасности движения, по касательной задел ВАЗ-2114 и столкнулся с грузовиком Nissan. В аварии погиб пассажир Hyundai, травмы получили водитель и второй пассажир иномарки.