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На шахте "Уралкалия" в Березниках погиб рабочийСегодня в 19:57

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В трагедии разбираются следователи.

В шахте, принадлежащей "Уралкалию", в Березниках погиб рабочий. Трагедия произошла 17 июля, пишут местные СМИ со ссылкой на местный следственный отдел. Мужчина во время рабочей смены запутался в электрическом кабеле. Следователи же деталей произошедшего пока не сообщают. Проводится проверка.

Стоит напомнить, в шахтах Свердловской области на предыдущей неделе погибли два рабочих. Один скончался во время обрушения горной породы. Второй на ходу выпрыгнул из электровоза, пытаясь уйти от столкновения с другим электровозом, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
В североуральской шахте обрушилась горная порода – погиб рабочий

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