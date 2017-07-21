×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Греческий и турецкий курорты настигло мощное землетрясениеСегодня в 08:28

Фотография

Более 170 человек пострадали.

В ночь на 21 июля 2017 года в Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла. Эпицентр находился в 10 километрах от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16 километрах от греческого острова Кос.

По данным СМИ, на острове Кос погибли как минимум 2 человека, еще более 100 человек пострадали. В Бодруме в больницы обратились более 70 человек, передает "Уралинформбюро". Они получили ушибы и переломы, падая в панике из окон зданий. Россиян среди пострадавших нет.

Многие строения разрушены. Власти Коса сообщили о повреждении средневековой крепости рыцарей Ордена святого Иоанна, известных как госпитальеры.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×