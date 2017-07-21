Более 170 человек пострадали.

В ночь на 21 июля 2017 года в Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла. Эпицентр находился в 10 километрах от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16 километрах от греческого острова Кос.

По данным СМИ, на острове Кос погибли как минимум 2 человека, еще более 100 человек пострадали. В Бодруме в больницы обратились более 70 человек, передает "Уралинформбюро". Они получили ушибы и переломы, падая в панике из окон зданий. Россиян среди пострадавших нет.

Многие строения разрушены. Власти Коса сообщили о повреждении средневековой крепости рыцарей Ордена святого Иоанна, известных как госпитальеры.