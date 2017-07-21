На Южном Урале в ДТП с фурой погибла семья из 4 человекСегодня в 09:24
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Еще одна девочка пострадала.
Вечером 20 июля 2017 года в Челябинской области на 1798-м федеральной трассы М5 "Урал" столкнулись пассажирская "Газель" и фура Volvo.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, виновником аварии стал 57-летний водитель "Газели". При повороте налево он не уступил дорогу встречному большегрузу.
Виновник аварии и его 20-летний пассажир погибли на месте, 50-летняя женщина и 15-летний подросток скончались по пути в больницу. Еще одна пассажирка - 11-летняя девочка - госпитализирована.
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