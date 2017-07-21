В гараже.

В Чайковском из-за взрыва газового баллона пострадал 48-летний мужчина. Его увезли в больницу с 15% ожогов тела.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, происшествие случилось около 22.00 в гараже в переулке Камском.

Пермяк думал, что баллон пустой, и начал распиливать его болгаркой. В это время и произошел взрыв.