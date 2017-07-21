На улице Профсоюзов.

Вечером 20 июля 2017 года в Златоусте рядом с домом №9 по улице Профсоюзов забил фонтан кипятка. В высоту он достигал 8-9 этажей, пишут пользователи соцсетей.

(Видео: Александр Ищенко, vk.com)

По словам местных жителей, поток воды вместе с камнями и грязью повредил припаркованные поблизости автомобили, а также залил квартиры.

Сейчас жители нескольких домов сидят без горячей воды.

В местной администрации "Уралинформбюро" не удалось оперативно получить комментарий.