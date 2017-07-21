Пожар уничтожает мясной склад.

В Екатеринбурге на улице Селькоровской полыхает металлический ангар с мясом. Огнем охвачено 1000 квадратных метров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сейчас на месте работают 70 человек, задействовано 30 единиц техники. Большая загрузка склада способствует быстрому распространению пожара. Погибших и пострадавших нет.

По некоторым данным, склад принадлежит компании "Митко". Там корреспонденту агентства отказались комментировать происшествие.

Стоит отметить, что рядом с полыхающим ангаром расположена заправочная станция "Газпромнефть".