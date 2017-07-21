×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменские улицы ушли под водуСегодня в 16:06

  • Текст

Из-за форс-мажорных опрессовок.

21 июля 2017 года в Тюмени ушли под воду сразу несколько улиц. Коммунальные реки разлились на Ленина, Полевой, Мира, Интернациональной и на Червишевском тракте.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюмень Водоканала", повреждения связаны с кратковременным отключением электроэнергии на Метелевской водоочистной станции. Оно произошло сегодня в 4.52. Перезапуск насосного оборудования привел к повышению давления в городской сети и повреждениям труб. Их точное число пока не называется.

Часть повреждений уже устранена, некоторые из них локализованы. Остальные будут ликвидированы в течение суток.

"Это своего рода форс-мажорные гидравлические испытания. Мы выявили проблемные места на сетях, которые, возможно, могли бы порваться зимой", - прокомментировали в пресс-службе предприятия.


Фото: Катерина Плесовских


Фото: Дима Иванов


Фото: Олеся Истомина


Фото: Дмитрий Кудымов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×