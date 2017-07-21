Из-за форс-мажорных опрессовок.

21 июля 2017 года в Тюмени ушли под воду сразу несколько улиц. Коммунальные реки разлились на Ленина, Полевой, Мира, Интернациональной и на Червишевском тракте.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюмень Водоканала", повреждения связаны с кратковременным отключением электроэнергии на Метелевской водоочистной станции. Оно произошло сегодня в 4.52. Перезапуск насосного оборудования привел к повышению давления в городской сети и повреждениям труб. Их точное число пока не называется.

Часть повреждений уже устранена, некоторые из них локализованы. Остальные будут ликвидированы в течение суток.

"Это своего рода форс-мажорные гидравлические испытания. Мы выявили проблемные места на сетях, которые, возможно, могли бы порваться зимой", - прокомментировали в пресс-службе предприятия.



Фото: Катерина Плесовских



Фото: Дима Иванов



Фото: Олеся Истомина



Фото: Дмитрий Кудымов