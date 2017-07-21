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В Кургане на платном пляже утонула девушкаСегодня в 16:26

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Из воды ее достал водолаз.

21 июля 2017 года в Кургане на платном пляже на Голубых озерах утонула девушка. Об этом пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

"Она была с сестрой, видимо, старшей (лет около 30), самой девочке лет 12. Пока сестра загорала, девочка утонула.... стали кричать в рупор.... минут 10 кричали, потом водолаз пошел в озеро и там нашел девочку..... вытащил.... неизвестно сколько времени она еще под водой была..... упущено... много времени было упущено. Спасатели откачивали минут 20! Скорая ехала (30 минут!!!!!!) там рядом 2 городская больница, неужели в таких ситуациях нет возможности приехать быстрее?????? Это страшно....... пока ехала скорая, спасатели ни на минуту не прекращали делать реанимационные мероприятия", - написала Катерина Рупакова (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Однако некоторые очевидцы утверждают, что погибшей было 18 лет.

Получить оперативный комментарий в СУ СКР по Курганской области "Уралинформбюро" не удалось.

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