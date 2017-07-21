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В Югре в ДТП с грузовиком погиб пассажир BMWСегодня в 17:47

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3 человека пострадали.

ДТП с погибшим произошло 21 июля 2017 года на трассе Нижневартовск – Радужный.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД Югры, водитель КамАЗа, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество BMW.

Удар был такой силы, что один из пассажиров легковушки погиб на месте. Еще 3 человека получили различные травмы.

На месте аварии работают полицейские.

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