Погибшие были сестрами.

В ночь на 23 июля 2017 года в деревне Верхняя Кабанка (Пластовский муниципальный район) в пожаре погибли четверо детей: две девочки 6 лет, одна - 12 лет и 2-летняя малышка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 00.14. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены 30 квадратных метров здания. Распространение огня было остановлено на общей площади 50 "квадратов".

Спасти удалось только взрослого мужчину, он был госпитализирован с сильными ожогами. Трое из погибших детей, по данным МЧС, были его дочерьми, четвертая - племянницей, находившейся в гостях. Хозяйка дома во время пожара была на работе. Семья, как отмечают соседи, являлась благополучной.

"На данный момент сложно сказать, по какой причине произошел пожар. Это будут устанавливать наши сотрудники. Но с большой долей вероятности можно сказать: таких серьезных последствий удалось бы избежать, будь дом, где произошло ЧП, оборудован пожарными извещателями. Наверняка погибшие находились в состоянии сна и просто не почувствовали запах дыма. Автоматика могла их разбудить и спасти", - отметил врио начальника ГУ МЧС по Челябинской области Константин Гандау.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Для установления обстоятельств и точной причины пожара к месту выехала оперативная группа ГУ МЧС по Челябинской области и испытательная пожарная лаборатория. Родственникам пострадавших будет оказана психологическая помощь.