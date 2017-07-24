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Ямал "разгорелся" до режима ЧССегодня в 08:13

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Регион просит помощи у соседей.

На Ямале с 23 июля из-за сложной лесопожарной обстановки введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Кобылкин.

По состоянию на утро вчерашнего дня, в ЯНАО было зарегистрировано 35 пожаров на общей площади свыше 900 гектаров. Наиболее тяжелая ситуация - в Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах.

Накануне по ходу ликвидационных работ удалось сократить площадь возгораний до 744 гектаров. На борьбе с огнем заняты порядка 380 сотрудников специализированных служб и подразделений Ямала. Кроме того, запросы дополнительных сил и средств пожаротушения направлены в Свердловскую и Тюменскую области, а также в Ханты-Мансийский автономный округ.

"Температурный режим в округе - предельный. И такая ситуация в ближайшее время сохранится. Сейчас мы привлекаем все возможные дополнительные ресурсы. Запросы о переброске на Ямал дополнительных специалистов пожаротушения уже направлены в соседние регионы. Екатеринбург положительный ответ оперативно дал. Понимаем, что у всех ситуация напряженная. Также ждем весомой поддержки от Рослесхоза и Авиалесохраны", - прокомментировал ситуацию Дмитрий Кобылкин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, на подмогу ямальским коллегам было направлено около 30 пожарных.

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