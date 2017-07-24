Рим остался без воды из-за жарыСегодня в 08:38
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Жители запасаются впрок.
Порядка 1,5 миллиона жителей Рима с 28 июля будут испытывать серьезные трудности с получением питьевой воды.
Как сообщают местные СМИ, из-за аномально жаркой погоды уровень воды в расположенном в 32 километрах от "вечного города" озере Браччано опустился на 35 сантиметров ниже предельно допустимой отметки. Оно при этом является одним из главных поставщиков воды в итальянскую столицу.
С ближайшей пятницы вода будет подаваться в разные части Рима попеременно - по 8 часов в день. Часть знаменитых римских фонтанов будут отключены, передает "Уралинформбюро".
Некоторые представители общественности выражают резкое недовольство решением властей. Однако губернатор области Лацио, в которой расположена столица Италии, Никкола Дзингаретти в ответ грозит горожанам природной катастрофой.
Озабоченность ситуацией ранее выразила и мэр "вечного города" Вирджиния Раджи. Еще в июне она подписала распоряжение, предписывающее до сентября ограничить расходование воды для полива садов, наполнения бассейнов и мытья машин.
Стоит отметить, что вода в Риме всегда отличалась своим отменным качеством – пить из фонтанов можно было без боязни, а водопроводную воду перед употреблением было достаточно вскипятить.
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