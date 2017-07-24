Жители запасаются впрок.

Порядка 1,5 миллиона жителей Рима с 28 июля будут испытывать серьезные трудности с получением питьевой воды.

Как сообщают местные СМИ, из-за аномально жаркой погоды уровень воды в расположенном в 32 километрах от "вечного города" озере Браччано опустился на 35 сантиметров ниже предельно допустимой отметки. Оно при этом является одним из главных поставщиков воды в итальянскую столицу.

С ближайшей пятницы вода будет подаваться в разные части Рима попеременно - по 8 часов в день. Часть знаменитых римских фонтанов будут отключены, передает "Уралинформбюро".

Некоторые представители общественности выражают резкое недовольство решением властей. Однако губернатор области Лацио, в которой расположена столица Италии, Никкола Дзингаретти в ответ грозит горожанам природной катастрофой.

Озабоченность ситуацией ранее выразила и мэр "вечного города" Вирджиния Раджи. Еще в июне она подписала распоряжение, предписывающее до сентября ограничить расходование воды для полива садов, наполнения бассейнов и мытья машин.

Стоит отметить, что вода в Риме всегда отличалась своим отменным качеством – пить из фонтанов можно было без боязни, а водопроводную воду перед употреблением было достаточно вскипятить.