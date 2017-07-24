Вещевой.

Утром 23 июля 2017 года в Екатеринбурге на Сиреневом бульваре,2 полыхал крытый вещевой рынок. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

"Горело отдельно стоящее здание. Сообщение о возгорании поступило в 6.23. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек. В течение 10 минут возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. Причина устанавливается", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.