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В Екатеринбурге полыхал рынок на ЖБИСегодня в 09:12

  • Текст

Вещевой.

Утром 23 июля 2017 года в Екатеринбурге на Сиреневом бульваре,2 полыхал крытый вещевой рынок. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

"Горело отдельно стоящее здание. Сообщение о возгорании поступило в 6.23. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек. В течение 10 минут возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. Причина устанавливается", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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