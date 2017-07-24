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В Нижегородской области поезд скрылся с места смертельного ДТПСегодня в 09:24

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Машинист не заметил столкновения с авто.

20 июля в Пильнинском районе Нижегородской области на переезде возле станции Княжиха столкнулись грузовой поезд и "Москвич". 23-летний владелец легковушки скончался на месте. Водитель локомотива покинул место ДТП, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СКР.

Чтобы установить личность машиниста, следователям пришлось осмотреть все составы, которые могли курсировать в момент аварии по данному участку железной дороги. На шестом вагоне одного из вагонов они обнаружили свежие вмятины. Оказалось, что мужчина за рулем "Москвича" сам протаранил локомотив, а водитель поезда не почувствовал удара и поэтому не остановился.

Стоит отметить, что владелец легковушки был ранее лишен прав за езду в пьяном виде. Его машина по документам была утилизирована, передает "Уралинформбюро".

По факту ДТП продолжается проверка.

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