В выходные.

В Добрянке из пруда достали тело 7-летнего ребенка. Проводится доследственная проверка.

Как рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Пермскому краю Ирина Незнамова, 21 июля 2017 года ребенок отправился на прогулку и не вернулся. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но потом обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Поиски длились всю ночь. На берегу водоема обнаружили вещи мальчика. К 11 часам 22 июля тело ребенка извлекли из воды.