Он госпитализирован.

22 июля 2017 года в копейском поселке Потанина собака покусала 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

"Такой факт мы подтверждаем. Сейчас проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробности появятся позже", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В пресс-службе южноуральского минздрава сообщили, что ребенок поступил в челюстно-лицевое отделение челябинской ОКБ №1.