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В Копейске собака едва не загрызла 11-летнего мальчикаСегодня в 10:46

  • Текст

Он госпитализирован.

22 июля 2017 года в копейском поселке Потанина собака покусала 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

"Такой факт мы подтверждаем. Сейчас проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробности появятся позже", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В пресс-службе южноуральского минздрава сообщили, что ребенок поступил в челюстно-лицевое отделение челябинской ОКБ №1.

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