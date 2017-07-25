Проводится проверка.

Вечером 22 июля 2017 года в Пласте в гараже одного из частных домов нашли тело 14-летнего школьника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, признаков криминальной смерти не обнаружено. Известно, что за день до гибели подросток поссорился с матерью.

Проводится доследственная проверка. Тело мальчика направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.