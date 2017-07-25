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В ДТП на тюменской трассе погибла семья из 4 человек24 июля в 12:08

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Столкнулись легковушка и фура.

24 июля 2017 года на 317-м километре трассы Тюмень-Омск лоб в лоб столкнулись "Лада Приора" и фура Scania.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на встречную полосу выехал 54-летний водитель легковушки. Удар был такой силы, что большегруз опрокинулся на бок, а от "Лады" осталась груда металла.

Виновник аварии скончался на месте. Также погибли трое его пассажиров: 32-летний мужчина, 30-летняя женщина и 11-летний мальчик.

Как выяснилось, в "Ладе" находилась семья из Самарской области.

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