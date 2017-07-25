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Дожди отрезали от мира 20 населенных пунктов Свердловской области24 июля в 14:09

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Подтоплены 7 мостов.

В Свердловской области оказались отрезаны от мира 20 населенных пунктов. Вышедшие из-за дождей из берегов реки подтопили 7 низководных мостов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в основном речь идет о малонаселенных территориях, расположенных в Махневском муниципальном образовании, Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, а также Туринском городском округе. К некоторым населенным пунктам вообще нельзя проехать, кое-куда можно добраться только на большегрузах.

Жизнеобеспечение территорий не нарушено, везде действуют лодочные переправы.

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