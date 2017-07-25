Проводится проверка.

23 июля 2017 года в Кургане в припаркованном на улице Половинской,14 автомобиле нашли труп 62-летнего мужчины. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области сообщили "Уралинформбюро", что признаков криминальной смерти на теле погибшего нет. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.