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В Челябинской области в тройном ДТП погибли 2 человека24 июля в 13:42

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Еще трое пострадали.

Утром 24 июля 2017 года на 77-м километре трассы Челябинск-Троицк столкнулись два грузовика и легковушка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 41-летний водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на встречную полосу и столкнулся по касательной с фурой DAF. Затем легковушка врезалась во встречный грузовик Hino.

Виновник аварии и его 44-летняя пассажирка скончались на месте. Еще трое пассажиров Renault 12, 19 и 24 лет госпитализированы.

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