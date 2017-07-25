Еще трое пострадали.

Утром 24 июля 2017 года на 77-м километре трассы Челябинск-Троицк столкнулись два грузовика и легковушка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 41-летний водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на встречную полосу и столкнулся по касательной с фурой DAF. Затем легковушка врезалась во встречный грузовик Hino.

Виновник аварии и его 44-летняя пассажирка скончались на месте. Еще трое пассажиров Renault 12, 19 и 24 лет госпитализированы.