Он собирал грибы вместе с родственницами.

22 июля 2017 года в лесу в районе 24 километра трассы Первоуральск - Шаля 5-летнего мальчика поразила молния. Ребенку вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, малыш собирал грибы вместе с двумя родственницами. Начался дождь, и свердловчане укрылись от непогоды в пролеске. Там и случилась трагедия.

По данному факту проводится доследственная проверка.