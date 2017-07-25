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Под Первоуральском 5-летний мальчик погиб от удара молнии24 июля в 12:53

  • Текст

Он собирал грибы вместе с родственницами.

22 июля 2017 года в лесу в районе 24 километра трассы Первоуральск - Шаля 5-летнего мальчика поразила молния. Ребенку вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, малыш собирал грибы вместе с двумя родственницами. Начался дождь, и свердловчане укрылись от непогоды в пролеске. Там и случилась трагедия.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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