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На Среднем Урале женщину сбила электричка24 июля в 13:46

  • Текст

На смерть.

В Свердловской области женщина погибла под колесами поезда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. 22 июля она переходила пути на перегоне Подволошная−Первоуральск. Машинист электрички, следовавшей из Шали в Екатеринбург, увидев человека, подал сигнал, но женщина продолжала движение.

Мужчина применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Как выяснилось, в момент гибели 45-летняя уроженка Башкортостана была пьяна. По данному факту проводится проверка.

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