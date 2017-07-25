На смерть.

В Свердловской области женщина погибла под колесами поезда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. 22 июля она переходила пути на перегоне Подволошная−Первоуральск. Машинист электрички, следовавшей из Шали в Екатеринбург, увидев человека, подал сигнал, но женщина продолжала движение.

Мужчина применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Как выяснилось, в момент гибели 45-летняя уроженка Башкортостана была пьяна. По данному факту проводится проверка.