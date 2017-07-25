Едва не пострадал ребенок.

В Карпинске во время капремонта в двухэтажке рабочий одной ногой провалился в пол на чердаке. Штукатурка частично обрушилась на ребенка, находившегося в квартире. Он не пострадал.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в строении на улице Ленина днем 19 июля 2017 года. Здание было возведено в 1952 году. Его обслуживанием занимается УК "Дом", капитальный ремонт проводит ООО "Армдомстрой".

По факту обрушения надзиратели проводят проверку. В числе прочего прокуроры выясняют, соблюдал дли подрядчик технику безопасности в ходе работ.