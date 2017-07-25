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Вслед за Ямалом: природные пожары охватили Югру24 июля в 15:14

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Горят 700 гектаров леса.

24 июля в Югре действуют 25 очагов лесных пожаров. Огнем объяты 700 гектаров в Ханты-Мансийском, Сургутском, Советском и Белоярском районах. В последнем уже объявлен режим ЧС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Причиной горения лесов, как и на Ямале, эксперты называют жаркую погоду в сочетании с сухими грозами.

В Ямало-Ненецком автономном округе сейчас горит порядка 5800 гектаров леса. Площадь пожаров увеличилась за одни сутки в 6 раз. В округе с 23 июля введен режим ЧС. Власти Ямала обратились за помощью к соседним регионам.

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