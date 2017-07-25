Он погиб.

Вечером 22 июля 2017 года в Челябинской области пассажирский поезд, следовавший из Екатеринбурга в Адлер, сбил насмерть мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, трагедия произошла на 2078 километре 2 пикета перегона Бутаки – Полетаево. Мужчина шел вдоль железнодорожных путей. При приближении поезда он потерял равновесие и упал в колею.

Личность погибшего не установлена. На вид ему 35-40 лет.