После ДТП.

Депутат Нижнетагильской городской думы Андрей Галахов в тяжелом состоянии доставлен в центральную городскую клиническую больницу №23 Екатеринбурга.

22 июля в ДТП под Кировградом он получил открытую черепно-мозговую травму. Депутат во время аварии был на квадроцикле, передает "Уралинформбюро".

Изначально Галахов был доставлен в местную больницу. Однако, благодаря помощи депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погудина, спустя непродолжительное время был переведен в уральскую столицу.

"Находится он, слава богу, в более готовой к оказанию помощи больнице. Там опыт большой, колоссальный у врачей для оказания помощи при тяжелых травмах. Транспортировка прошла при участии Центра медицины катастроф Свердловской области очень профессионально", - пояснил региональный парламентарий.