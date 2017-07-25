Из Трехгорного.

В Челябинске в одной из квартир нашли тело 35-летнего военнослужащего контрактной службы. Он свел счеты с жизнью.

"Труп мужчины был обнаружен 23 июля. Сейчас по факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

По данным местных СМИ, погибший был командиром взвода воинской части в Трехгорном.