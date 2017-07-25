Без воды - жильцы более 20 домов.

В Зауралье произошли сразу три аварии на водоводах. Лопнули сети в Кургане на Гоголя и Ломоносова, а также в Кетовском районе в поселке Путейском, сообщили "Уралинформбюро" в ОАО "Водный союз".

Без холодного водоснабжения остались жители более 20 многоквартирников, а также четыре детсада и две школы.

Устранить повреждения планируется 24 июля.