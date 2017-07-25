В водоеме запрещено плавать.

23 июля в Надыме в реке с одноименным названием утонул подросток. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации Надымского района.Очевидцы бросились на помощь утопающему, но спасти не смогли. Тело подростка до сих пор не найдено. Поисковые работы продолжаются.

Стоит отметить, что в Надымском районе запрещено купаться на водных объектах в черте населенных пунктов.