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В Швейцарии мужчина с бензопилой ранил пятерых прохожих24 июля в 17:45

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Нападавшего разыскивают.

24 июля 2017 года кровавая драма разыгралась в швейцарском городе Шаффхаузен. Мужчина, вооруженный бензопилой, напал на прохожих. Как минимум пять человек получили травмы, двое из них серьезно ранены, пишет газета Blick.

В центре города проводится операция по нейтрализации нападавшего, в которой задействован вертолет. Район ЧП оцеплен, передает "Уралинформбюро".

По некоторым данным, мужчина мог уехать на Volkswagen Caddy с номерами кантона Граунбюнден.

Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома. Хозяев магазинов, ресторанов и кафе призывают закрыть заведения до окончания полицейских мероприятий.

По мнению стражей порядка, произошедшее не является терактом.

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