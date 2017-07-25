Нападавшего разыскивают.

24 июля 2017 года кровавая драма разыгралась в швейцарском городе Шаффхаузен. Мужчина, вооруженный бензопилой, напал на прохожих. Как минимум пять человек получили травмы, двое из них серьезно ранены, пишет газета Blick.

В центре города проводится операция по нейтрализации нападавшего, в которой задействован вертолет. Район ЧП оцеплен, передает "Уралинформбюро".

По некоторым данным, мужчина мог уехать на Volkswagen Caddy с номерами кантона Граунбюнден.

Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома. Хозяев магазинов, ресторанов и кафе призывают закрыть заведения до окончания полицейских мероприятий.

По мнению стражей порядка, произошедшее не является терактом.