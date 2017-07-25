×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменца будут судить за гибель пассажиров24 июля в 18:12

  • Текст

Выпавших из багажника.

В Тюменской области будут судить 30-летнего водителя, погубившего двух пассажиров, которых он перевозил в багажнике.

Авария произошла рано утром 24 июня 2017 года в поселке Коммунар. Пьяный мужчина за рулем Chevrolet Cruze взял возле кафе пассажиров. Шестерых он усадил в салон, еще двоих - в багажник. В пути машину занесло, и она врезалась в опору линии электропередач. Пассажиров из багажника выбросило на проезжую часть, они скончались на месте.

В отношении автовладельца было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Тюменец был заключен под стражу.

Сейчас материалы направили в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры области. Виновнику ДТП грозит от 4 до 9 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
Двое тюменцев после ДТП выпали из багажника иномарки и погибли

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×