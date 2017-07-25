Выпавших из багажника.

В Тюменской области будут судить 30-летнего водителя, погубившего двух пассажиров, которых он перевозил в багажнике.

Авария произошла рано утром 24 июня 2017 года в поселке Коммунар. Пьяный мужчина за рулем Chevrolet Cruze взял возле кафе пассажиров. Шестерых он усадил в салон, еще двоих - в багажник. В пути машину занесло, и она врезалась в опору линии электропередач. Пассажиров из багажника выбросило на проезжую часть, они скончались на месте.

В отношении автовладельца было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Тюменец был заключен под стражу.

Сейчас материалы направили в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры области. Виновнику ДТП грозит от 4 до 9 лет лишения свободы.

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