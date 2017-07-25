Повредив трубу.

24 июля 2017 года в Перми на улице Ленина водитель экскаватора во время работ повредил трубопровод. Вода хлынула на стройплощадку. Прохожие сняли случившееся на видео и выложили в Сеть, передает "Уралинформбюро".

(Видео: группа "ВКонтакте" "Мой город Пермь")

По словам местных жителей, в близлежащих домах пропала холодная вода. В пресс-службе компании "НОВОГОР-Прикамье" заверили, что в домах Ленинского, Дзержинского и Свердловского районов лишь понижено давление.