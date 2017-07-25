На Юмашева.

В ночь на 25 июля 2017 года в Екатеринбурге загорелся интим-салон Boss на улице Юмашева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 0.22. На втором этаже двухэтажного пристроя к жилому дому огонь охватил 9 квадратных метров.

На место выезжали 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар удалось потушить за 15 минут. Никто не пострадал.