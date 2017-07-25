На ночь.

25 июля 2017 года в Екатеринбурге в ходе опрессовок произошли порывы на сетях.

Очевидцы сообщают о коммунальном фонтане на перекрестке Фурманова-Серова. В высоту он достигал более 3 метров. Горожане шутят в соцсетях, что в уральской столице открылась бесплатная автомойка.



Фото: пользователь "ВКонтакте" Виктор Виктор

Еще одна авария произошла в Пионерском поселке - на улице Красина. Там напором воды вырвало фонарный столб, а припаркованные поблизости машины засыпало камнями и грунтом.



Видео: пользователь "ВКонтакте" Виктория Самохвалова

Стоит отметить, что в этом году опрессовки проходили в два этапа. Во время первого, проходившего с 29 мая по 1 июля, теплоэнергетики выявили более 100 повреждений на сетях.

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