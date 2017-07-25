В Шершневском водохранилище передохла рыбаСегодня в 12:49
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А из кранов челябинцев побежала вонючая вода.
В Шершневском водохранилище массово дохнет рыба. Снимки усеянных трупами берегов выкладывают пользователи соцсетей.
Водоем является источником питьевой воды для челябинцев. По словам местных жителей, вода в кранах стала обрела вонючий запах. "Я не уверена, что ей можно просто руки мыть", - пишет Александра Ильина. Такая ситуация продолжается уже третью неделю.
Руководитель БЭФ "Моя планета" Виталий Безруков подтвердил "Уралинформбюро", что к ним в приемную поступило множество жалоб на массовый замор рыбы.
"Сейчас происходит замор рыбы, в воде мало растворимого кислорода, также во многих местах активно происходит цветение сине-зеленых водорослей. Отмечу, что ситуация повторяется ежегодно и с каждым разом только ухудшается. Как всегда, еще вчера нужно было принимать меры. Поэтому в первую очередь нужно выявить все источники загрязнения (хозяйственно-бытовые, промышленные стоки) и ликвидировать их, а также вести четкий лабораторный контроль за разрешенными сбросами в водные объекты. И самое главное, разработать программу по очистке донных отложений водных объектов", - пояснил Безруков.
Региональное минэкологии направило запрос о возможных причинах замора в отдел по Челябинской области Камско-Уральского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Там "Уралинформбюро" не смогли оперативно предоставить комментарий.
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