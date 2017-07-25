Его тело не нашли.

24 июля 2017 года в карьере под Кыштымом, именуемом в народе "уральским Бали", утонул молодой человек. Он прыгнул в воду со скалы. Тело до сих пор не найдено.

Как сообщила "Уралинформбюро" специалист по связям с общественностью Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова, утром водолазы не погружались из-за плохой погоды. "Возможно, сейчас работы уже начались. Это должны знать в МЧС", - сказала она.

В пресс-службе южноуральского ГУ МЧС утверждают, что ничего не знают о случившемся. "К нам никаких обращений не поступало, в сводке не проходит никаких происшествий на воде", - заявили в ведомстве.

"Уральским Бали" называют заброшенный карьер под Кыштымом. Когда-то там добывали каолинит - глину белого цвета, используемую для производства фарфора, фаянса и керамики. Вода в карьере окрашена в ярко-бирюзовый цвет из-за содержащегося в ней кремния. При этом купание в водоеме запрещено - в него поступают сточные воды.