Проверяют версию "групп смерти".

В Сатке с собой покончила 16-летняя девушка. Об этом "Уралинформбюро" сообщила начальник отела по делам несовершеннолетних региональной прокуратуры Людмила Елчева.

24 июля тело школьницы нашли в квартире, где она жила. Сейчас ведется доследственная проверка.

"В связи с изменением законодательства версия влияние Интернета и групп, склоняющих подростков к самоубийству, теперь отрабатываются в обязательном порядке", – уточнила Людмила Елчева. Семья девушки, по предварительным данным, характеризуются положительно.

Накануне в Челябинской области с собой покончила 14-летняя девушка, состоявшая в так называемой "группе смерти". Весной она уже пыталась свести счеты с жизнью, но тогда ее удалось спасти.

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